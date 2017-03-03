К 8 марта в Омске ожидается резкое похолодание

Так, первая декада марта подарит колебания температуры воздуха ночью от -6 до -11 градусов, днем — от -5 до +5. Однако уже в конце декады, которая выпадает на Международный женский день и после него, омичам стоит ждать понижения температуры от -20ºС, местами -25 ºС ночью, до — 9…-14 ºС днем.

Устойчивый плюс днем синоптики прочат только на третью декаду первого весеннего месяца. При этом в марте предполагается превышение месячной нормы осадков на 10−15 мм.

«Снег различной интенсивности, местами метели, порывистый ветер ожидаются в большинстве дней первой и отдельные дни второй и третьей декадах месяца, в периоды оттепелей — мокрый снег», — рассказала главный начальник отдела метеопрогнозов Ольга Демидова.