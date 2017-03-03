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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В Севастополе проведут месячник чистоты

Правительство Севастополя в апреле проведет общегородской месячник чистоты. Директор департамента городского хозяйства Андрея Чибисова подчеркнул, что «это традиционный апрельский субботник». «Мы предлагаем провести его с 1 по 4 апреля, а также 8 и 22 апреля», — рассказал Чибисов.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Севастополя в апреле проведет общегородской месячник чистоты. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

Он подчеркнул, что «это традиционный апрельский субботник». «Мы предлагаем провести его с 1 по 4 апреля, а также 8 и 22 апреля», — рассказал Чибисов.

Агентство отмечает, что в городе есть проблема стихийных свалок мусора. В феврале вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров иронически прокомментировал вопрос об очередном скоплении отходов, сказав, что «к нам прилетают марсиане и мусор привозят с собой, потому что севастопольцы так поступать не могут».

В ноябре 2015-го глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о запущенном состоянии столицы региона — Симферополя. «Я (…) смотрел, как убирают, как работают коммунальные службы, — гадюшник просто!» — возмутился Аксенов.

Глава Крыма тогда призвал активистов приступить к наведению порядка по всей республике.

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