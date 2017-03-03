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17:46 (мск), источник: РИАЦ

Выпускники Волгоградской области готовятся к итоговым экзаменам

Более 11 тысяч одиннадцатиклассников и 20 тысяч девятиклассников Волгоградской области напишут выпускные экзамены в 2017 году. Для выпускников будут работать 74 пункта проведения ЕГЭ и 103 пункта проведения ОГЭ.

Источник: РИАЦ

Министерство образования и науки РФ утвердило расписание проведения экзаменов. Итоговые испытания в 2017 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный начнется 23 марта и продлится до 14 апреля, основной — с 29 мая по 1 июля. Принять участие в дополнительном периоде экзаменов с 5 по 16 сентября смогут только выпускники нынешнего года, получившие неудовлетворительные результаты по обязательным учебным предметам: русскому языку и математике.

В досрочный период ЕГЭ в Волгоградской области будут сдавать в лицее имени Федора Слипченко и школе № 51. На экзамены первой волны зарегистрированы 537 человек, в основном это выпускники прошлых лет.

Среди предметов по выбору в этом году наибольшей популярностью пользуются профильная математика, которую изъявили желание сдать 7548 человек, обществознание — 6927 и физика — 3229 выпускников. Также в число предметов-лидеров вошла биология, на которую зарегистрировалось 2883 человек, химия — 1461, литература — 1120 и английский язык — 1073 выпускника.

Обязательный госэкзамен для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября. В этом году девятиклассники для получения аттестата должны сдать четыре экзамена: два обязательных — русский язык и математика, и два по выбору.

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