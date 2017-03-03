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15:28 (мск), источник: НИА Самара

Строительство Фрунзенского моста ведется в круглосуточном режиме

Шестиполосный мост через реку Самара протяженностью 667 метров будет включать в себя 7 пролетов длиной от 29 до 135 метров.

Объекты с подобными характеристиками относятся к категории «Уникальные и технически сложные сооружения» согласно Градостроительному кодексу РФ. Ход строительства объекта и качество выполняемых работ контролируется Федеральной службой «Ростехнадзор».

В рамках строительства основного моста ведутся работы над четырьмя русловыми опорами (№ 3, № 4, № 5, № 6). Еще две русловые (№ 2 и № 7) и две береговые (№ 1 и № 8) были достроены в ноябре 2016 г.

Основной фронт работ развернулся на левом берегу реки Самары, где ведется сборка пролетного строения моста. Конструкция будет включать в себя три части: центральная (между русловыми опорами № 2 и № 7) и две боковые. Протяженность центрального сегмента составит 596,5 м, его установка будет осуществляться методом «надвижки». В настоящее время строители собирают первую из 12 секций центральной части пролетного строения, её длина составит 88,5 метров, а масса — более 1 тыс. тонн.

Строительно-монтажные работы на мосту через озеро Банное были завершены в конце декабря 2016 г. На сооружение пролетного строения, которое поддерживается семью опорами, потребовалось 1 487 кубических метров бетона. С начала 2017 года выполняется формирование и укрепление откосов насыпи у береговых опор № 1 и № 7 моста через озеро.

В объем работ СТГ также входит строительство двух транспортных развязок. На левом берегу реки Самары в районе ул. Шоссейной строители осуществляют работы по погружению железобетонных призматических свай на третьем съезде, на котором заканчивается устройство свай-дрен. Также ведутся работы по установке укрепляющих конструктивов на остальных семи съездах.

На правом берегу почти закончено устройство буронабивных свай левой подпорной стены съезда С-9 развязки на ул. Фрунзе. Всего съездов здесь будет десять, сообщает пресс-служба облправительства.

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