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14:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Оставленная в бэби-боксе Набережных Челнов девочка переведена в Дом ребенка

На момент перевода новорожденная чувствовала себя хорошо.

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Подброшенную в бэби-бокс Камского детского медицинского центра девочку перевели в Дом ребенка. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении здравоохранения Автограда.

Представитель ведомства подчеркнул, что все время, пока малышка находилась в больнице, за ней наблюдали врачи. Ребенок здоров, и на момент перевода девочка тоже чувствовала себя хорошо. Медики дали ей имя Маша. По данным ЗАГС Набережных Челнов, ребенку выдано свидетельство о рождении, где датой рождения значится 1 декабря 2016 года.

Местные СМИ сообщили, что удочерить малышку хотят более 40 супружеских пар, также есть желающие среди одиноких женщин.

Ранее «Челнинские известия» сообщили, что ребенок будет переведен на следующей неделе.

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