Движение по Большому проспекту В. О. открыли после реконструкции теплосети

В пятницу, 3 марта, завершился этап реконструкции тепломагистрали «Восточная» — на участке от 22−23-й линии до 12−13-й линии В. О. Связанные с работами ограничения были сняты, и теперь движение транспорта на этом участке осуществляется в штатном режиме.

Как отметили в компании, в рамках реконструкции было заменено около 1,7 тысячи метров трубопровода диаметром 200−800 мм, заменен теплопровод, установлено свыше 145 метров футляра диаметром 400−1000 мм и модернизировано 6 тепловых камер. Элементы благоустройства, нарушенные во время ремонтных работ, были восстановлены.