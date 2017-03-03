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17:35 (мск), источник: Водитель Петербурга

Движение по Большому проспекту В. О. открыли после реконструкции теплосети

В Василеостровском районе Петербурга возобновлено движение по Большому проспекту, где велись работы по реконструкции теплосети. Об этом «Водителю Петербурга» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В пятницу, 3 марта, завершился этап реконструкции тепломагистрали «Восточная» — на участке от 22−23-й линии до 12−13-й линии В. О. Связанные с работами ограничения были сняты, и теперь движение транспорта на этом участке осуществляется в штатном режиме.

Как отметили в компании, в рамках реконструкции было заменено около 1,7 тысячи метров трубопровода диаметром 200−800 мм, заменен теплопровод, установлено свыше 145 метров футляра диаметром 400−1000 мм и модернизировано 6 тепловых камер. Элементы благоустройства, нарушенные во время ремонтных работ, были восстановлены.

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