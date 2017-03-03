Паводок: в Омской области в зону подтопления попадают 96 населенных пунктов

Омская область, пережившая многоснежную зиму, продолжает готовиться к весеннему паводку. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, на сегодняшний день, по предварительным прогнозам, в зону возможного подтопления весной 2017 года попадают 96 населенных пунктов региона.

По данным ведомства, только в Омске насчитали более 250 мест возможного подтопления. Наибольшие опасения у специалистов вызывают территории, прилегающие к Омскому аэропорту, озеру Моховому, Окружной дороге, Красноярскому тракту, а также поселок Немецкий. В зоне риска находятся и населенные пункты Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского и Черлакского районов.

В МЧС уточнили, что подготовка к паводку ведется с осени 2016 года. Подготовлены стационарные пункты временного размещения (ПВР). Всего в Омской области создан 441 ПВР общей вместимостью 94 879 человек (в Омске — 41 ПВР общей вместимостью 8 050 человек).

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ИА REGNUM сообщили, что только с октября по январь в городе Омске выпало на 20% больше снега, чем за всю зиму прошлого года. Всего по состоянию на начало февраля сумма выпавших на территории Омской области осадков составила 95−153 мм (95−153% от нормы). В Омске — 152 мм (136% от нормы). Запасы воды в снежном покрове на 31 января составляли 150−260% от нормы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году регион серьезно пострадал в результате половодья. В зоне подтопления оказалось 150 населенных пунктов в 24 районах. Более 2,5 тыс. человек частично утратили имущество первой необходимости. В результате наводнения пострадало 152 объекта транспортной инфраструктуры, два объекта социальной сферы.