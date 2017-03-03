Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Паводок: в Омской области в зону подтопления попадают 96 населенных пунктов

Власти региона готовы эвакуировать почти 95 тысяч человек.

Омская область, пережившая многоснежную зиму, продолжает готовиться к весеннему паводку. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, на сегодняшний день, по предварительным прогнозам, в зону возможного подтопления весной 2017 года попадают 96 населенных пунктов региона.

По данным ведомства, только в Омске насчитали более 250 мест возможного подтопления. Наибольшие опасения у специалистов вызывают территории, прилегающие к Омскому аэропорту, озеру Моховому, Окружной дороге, Красноярскому тракту, а также поселок Немецкий. В зоне риска находятся и населенные пункты Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского и Черлакского районов.

В МЧС уточнили, что подготовка к паводку ведется с осени 2016 года. Подготовлены стационарные пункты временного размещения (ПВР). Всего в Омской области создан 441 ПВР общей вместимостью 94 879 человек (в Омске — 41 ПВР общей вместимостью 8 050 человек).

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ИА REGNUM сообщили, что только с октября по январь в городе Омске выпало на 20% больше снега, чем за всю зиму прошлого года. Всего по состоянию на начало февраля сумма выпавших на территории Омской области осадков составила 95−153 мм (95−153% от нормы). В Омске — 152 мм (136% от нормы). Запасы воды в снежном покрове на 31 января составляли 150−260% от нормы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году регион серьезно пострадал в результате половодья. В зоне подтопления оказалось 150 населенных пунктов в 24 районах. Более 2,5 тыс. человек частично утратили имущество первой необходимости. В результате наводнения пострадало 152 объекта транспортной инфраструктуры, два объекта социальной сферы.

В текущем году, по информации губернатора области Виктора Назарова, к ликвидации последствий паводка регион готов привлечь 56 пожарно-спасательных формирований МЧС, а также аварийно-спасательную службу: «На особом контроле находится подготовка к паводкоопасному периоду в Большеуковском, Исилькульском, Знаменском, Колосовском, Называевском, Тарском, Полтавском, Одесском, Тевризском и Усть-Ишимском районах области, где высок риск подтопления». Резервный фонд правительства Омской области в 2017 году составляет 50 млн рублей. На такую же сумму сформирован резерв материальных средств: газовые тепловые пушки, мотопомпы для перекачки воды, полевые кухни, цистерны для воды, 25 тыс. полипропиленовых мешков. Резервный фонд муниципальных районов составляет 42,6 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
В Генштабе рассказали об операции по освобождению Пальмиры
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь