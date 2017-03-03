В Омске жители два дня дышали токсичным формальдегидом

Региональное минприроды опубликовало информацию о качестве атмосферного воздуха за период с 20 по 26 февраля. Сообщается, что один из постов наблюдений за загрязнением воздуха зафиксировал в Октябрьском округе Омска превышение ПДК формальдегида в 1,3- 1,5 раза. Превышение токсичного вещества было отмечено 25 и 26 февраля.

«Причины превышения предельно допустимой концентрации формальдегида расследуются надзорными органами», — отмечают в пресс-службе министерства.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на девяти постах, два из которых работают круглосуточно. В других округах города отклонений от нормы не выявлено.