В Симферополе планируют реконструировать стадион «Локомотив», а в Саках — спортивную базу

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал председатель крымского республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» Александр Баталин.

«Есть планы по симферопольскому стадиону “Локомотив”. Мы просили Сергея Валерьевича (Аксенова, главу Республики Крым — ред.), и он дал поручение рассмотреть возможность реконструкции спортивной базы в Саках, детской спортивной школы в Кировском», — сообщил Александр Баталин.

Также в рамках мероприятия обсудили вопросы реконструкции стадиона в Ялте. Так, на время проведения работ дети, занимающиеся бегом, «переедут» в детско-юношеский центр, а метатели будут два раза в неделю ездить в Алушту. При этом, одна из главных задач при реконструкции спортивных сооружений в Ялте — сохранить все поля.

«Мы при реконструкции стадиона в Ялте просили сохранить поле для метания, поскольку это уникальное сооружение. Мы получили подтверждение руководства Республики и руководства Ялты, что к нам прислушаются», — сказал Александр Баталин.

Министр спорта РК Елизавета Кожичева заявила, что в ходе реконструкции стадиона в Ялте учитываются все пожелания.

«Проектировщики, когда проводят совещания по реконструкции, все свои действия и решения согласовывают с федерацией легкой атлетики», — заверила Елизавета Кожичева.