В Симферополе планируют реконструировать стадион «Локомотив», а в Саках — спортивную базу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Симферополе планируется провести реконструкцию стадион «Локомотив».
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Симферополе планируется провести реконструкцию стадион «Локомотив».
Об этом на
«Есть планы по симферопольскому стадиону “Локомотив”. Мы просили Сергея Валерьевича (Аксенова, главу Республики Крым — ред.), и он дал поручение рассмотреть возможность реконструкции спортивной базы в Саках, детской спортивной школы в Кировском», — сообщил Александр Баталин.
Также в рамках мероприятия обсудили вопросы реконструкции стадиона в Ялте. Так, на время проведения работ дети, занимающиеся бегом, «переедут» в
«Мы при реконструкции стадиона в Ялте просили сохранить поле для метания, поскольку это уникальное сооружение. Мы получили подтверждение руководства Республики и руководства Ялты, что к нам прислушаются», — сказал Александр Баталин.
Министр спорта РК Елизавета Кожичева заявила, что в ходе реконструкции стадиона в Ялте учитываются все пожелания.
«Проектировщики, когда проводят совещания по реконструкции, все свои действия и решения согласовывают с федерацией легкой атлетики», — заверила Елизавета Кожичева.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), обновленный стадион «Авангард» в Ялте получит парковку, будет обеспечен средствами антитеррора. Кроме того, будут обновлены трибуны, установлен козырек. На стадионе одновременно смогут разместиться 3000 зрителей. В то же время в закрытой части «Авангарда» будуе три зала: