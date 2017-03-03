Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
В Киеве допустили развал Украины без Порошенко – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:50 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе планируют реконструировать стадион «Локомотив», а в Саках — спортивную базу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Симферополе планируется провести реконструкцию стадион «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал председатель крымского республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» Александр Баталин.

«Есть планы по симферопольскому стадиону “Локомотив”. Мы просили Сергея Валерьевича (Аксенова, главу Республики Крым — ред.), и он дал поручение рассмотреть возможность реконструкции спортивной базы в Саках, детской спортивной школы в Кировском», — сообщил Александр Баталин.

Также в рамках мероприятия обсудили вопросы реконструкции стадиона в Ялте. Так, на время проведения работ дети, занимающиеся бегом, «переедут» в детско-юношеский центр, а метатели будут два раза в неделю ездить в Алушту. При этом, одна из главных задач при реконструкции спортивных сооружений в Ялте — сохранить все поля.

«Мы при реконструкции стадиона в Ялте просили сохранить поле для метания, поскольку это уникальное сооружение. Мы получили подтверждение руководства Республики и руководства Ялты, что к нам прислушаются», — сказал Александр Баталин.

Министр спорта РК Елизавета Кожичева заявила, что в ходе реконструкции стадиона в Ялте учитываются все пожелания.

«Проектировщики, когда проводят совещания по реконструкции, все свои действия и решения согласовывают с федерацией легкой атлетики», — заверила Елизавета Кожичева.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), обновленный стадион «Авангард» в Ялте получит парковку, будет обеспечен средствами антитеррора. Кроме того, будут обновлены трибуны, установлен козырек. На стадионе одновременно смогут разместиться 3000 зрителей. В то же время в закрытой части «Авангарда» будуе три зала: конференц-зал, зал для фитнеса и зал для общей физподготовки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь