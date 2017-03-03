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14:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

На железнодорожном вокзале Волгограда 6 марта пройдет концерт

На мероприятии выступят студенты Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова.

Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоится на железнодорожном вокзале Волгограда 6 марта.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, с творческими номерами для жителей и гостей города выступят студенты Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова. Прозвучат классические и эстрадные музыкальные композиции российских, французских и итальянских авторов.

Мероприятие начнется в 13:00. Вход бесплатный.

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