На железнодорожном вокзале Волгограда 6 марта пройдет концерт
На мероприятии выступят студенты Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова.
На мероприятии выступят студенты Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова.
Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоится на железнодорожном вокзале Волгограда 6 марта.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, с творческими номерами для жителей и гостей города выступят студенты Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова. Прозвучат классические и эстрадные музыкальные композиции российских, французских и итальянских авторов.
Мероприятие начнется в 13:00. Вход бесплатный.