На железнодорожном вокзале Волгограда 6 марта пройдет концерт

Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоится на железнодорожном вокзале Волгограда 6 марта.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, с творческими номерами для жителей и гостей города выступят студенты Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова. Прозвучат классические и эстрадные музыкальные композиции российских, французских и итальянских авторов.

Мероприятие начнется в 13:00. Вход бесплатный.