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14:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты рассказали о резком росте возможностей США в первом ядерном ударе

Прошедшая с конца 2000-х годов в США модернизация ядерных боевых блоков придала им повышенные возможности по атаке защищенных объектов, что может рассматриваться как обретение новых возможностей в превентивном ядерном ударе против стратегических сил России или Китая.

Источник: AP 2017

Об этом в статье «Как модернизация ядерных сил США подрывает стратегическую стабильность», опубликованной в журнале Bulletin of the Atomic Scientists, пишет группа ведущих военных экспертов США: директор Ядерного информационного центра Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, известный эксперт по ракетной технике Теодор Постол, а также директор ядерных программ Национального совета по защите природных ресурсов Мэттью Маккинзи.

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По их мнению, наблюдатели прозевали настоящую революцию в стратегических вооружениях, которую с 2009 года провели США. Речь идет об оснащении ядерных боевых блоков W76−1/Mk.4 (мощность 100 килотонн, устанавливаются на морские ракеты Trident II) новой системой «супервзрывателя» (super-fuze) MC4700. Если ранее не более 20 процентов блоков морских ракет могли использоваться против защищенных целей, то теперь их доля приближается к 100 процентам.

«Комбинация проблем российской системы предупреждения о ракетном нападении с малым балансом времени на принятие решения об ответно-встречном ударе и возросшим потенциалом США для превентивного ядерного нападения дестабилизирует обстановку и создает опаснейшую ситуацию», — заключают авторы.

Особенность системы MC4700 состоит в том, что она способна компенсировать часть промахов-«перелетов» ранним подрывом блока на небольшой высоте над целью. Оценка вероятности промаха осуществляется на высоте 60−80 километров путем анализа отклонения реального положения блока от идеального (с внесением соответствующей задержки в контур инициации подрыва).

В результате вероятность поражения 100-килотонной боеголовкой защищенной шахтной пусковой установки (рассчитанной на взрывную волну с давлением 10 тысяч фунтов на квадратный дюйм), по утверждению экспертов, возрастает с 0,5 до 0,86. Для объектов, рассчитанных на давление до 2 тысяч фунтов на квадратный дюйм вероятность повышается с 0,83 почти до 0,99.

Таким образом, пишут эксперты, блоки ракет морского базирования теперь можно эффективно использовать для контрсиловых ядерных ударов, включающих подавление шахтных пусковых установок: в случае с Россией на это, по их расчетам, уйдет 272 блока W76−1/Mk.4 из 506 развернутых (не считая 384 тяжелых блоков W88 мощностью 455 килотонн, которые можно использовать для иных заглубленных стратегических объектов).

Комментарии
11
Игорек
Пора заканчивать эту пустую болтовню--необходимо проверить всё на практике)))
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Николай Николаев
Чем быстрее мы превратим в пыль за океанию,тем быстрее наступит мир во всем мире.Нужен толчок на дне океана,чтобы сработало в жерле вулкана.И ВСЕ нет гундосов с их непримиримым двойным стандартом.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
да не сс"ыте амеры ,наш калибр не промахнётся
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