В Уфе на месяц введут ограничение движения для фур

Цель ограничения — защита дорожного полотна в период весеннего половодья. Запрет коснется только большегрузного транспорта. Впрочем, для проезда большегрузов можно будет получить разрешение, возместив для этого причиненный дорогам вред.

Для получения разрешения можно обратиться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства по адресу: бульвар Ибрагимова, 84. Телефон: 273−12−62.