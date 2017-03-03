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15:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на месяц введут ограничение движения для фур

С конца марта и по конец апреля в Уфе будет ограничено движение транспорта по дорогам общего пользования, сообщает администрация.

Источник: Reuters

Цель ограничения — защита дорожного полотна в период весеннего половодья. Запрет коснется только большегрузного транспорта. Впрочем, для проезда большегрузов можно будет получить разрешение, возместив для этого причиненный дорогам вред.

Для получения разрешения можно обратиться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства по адресу: бульвар Ибрагимова, 84. Телефон: 273−12−62.

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