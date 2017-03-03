Кружащие около мертвого кота индейки напугали пользователей интернета

Пользователь @TheReal_JDavis, опубликовавший ролик, сообщил, что «эти индейки пытаются дать коту десятую жизнь». На момент выхода новости эта публикация собрала почти 40 тыс. ретвитов и свыше 60 тыс. отметок «нравится».

Некоторые решили, что птицы устроили некое подобие «похорон» мертвого животного, но большая часть комментаторов осталась в недоумении. Биолог Алан Кракауэр рассказал The Verge, что такое поведение встречается в дикой природе, когда потенциальная добыча дает охотнику понять, что видит его и знает о его присутствии.