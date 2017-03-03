В Москве пройдет выставка машин из императорского гаража

Как рассказал на пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов, на выставке будут представлены 28 машин, выпущенных в начале XX века, и восемь мотоциклов.

«Центральным экспонатом выставки станет уникальный сохранившийся до наших дней автомобиль — это предельно редкая машина “Руссо-Балт”», — сказал он.

Девятов также обратил внимание, что императорский гараж просуществовал недолго — всего десять лет — так как в марте 1917 года — через несколько дней после Февральской революции — он был превращен в гараж временного правительства.