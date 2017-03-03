В Москве пройдет выставка машин из императорского гаража
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Выставка, посвященная 110-летию создания «Собственного его императорского величества гаража», откроется в Сокольниках 8 марта.
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Выставка, посвященная 110-летию создания «Собственного его императорского величества гаража», откроется в Сокольниках 8 марта.
Как рассказал на
«Центральным экспонатом выставки станет уникальный сохранившийся до наших дней автомобиль — это предельно редкая машина “Руссо-Балт”», — сказал он.
Девятов также обратил внимание, что императорский гараж просуществовал недолго — всего десять лет — так как в марте 1917 года — через несколько дней после Февральской революции — он был превращен в гараж временного правительства.
Выставка обещает быть совершенно уникальной. Собрать такую коллекцию машин и мотоциклов в одном месте — это огромная сложность. Надо отметить, что и частные коллекционеры, и государственные музеи, и музеи Москвы пошли нам навстречу.
«Пожалуй, из таких знаковых машин там не будет фигурировать только ленинский “Роллс-Ройс”, который хранится в Горках Ленинских», — сказал Девятов.
В свою очередь, участвовавший в
Кроме того, к открытию выставки будет представлена книга «Собственный его императорского величества гараж», в которой будет содержаться большое количество фотографий, а также технической информации об автомобилях гаража.
Выставка автомобилей императорского гаража будет проходить в Сокольниках с 8 по 12 марта.