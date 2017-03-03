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15:50 (мск), источник: Интерфакс

В Москве пройдет выставка машин из императорского гаража

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Выставка, посвященная 110-летию создания «Собственного его императорского величества гаража», откроется в Сокольниках 8 марта.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал на пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов, на выставке будут представлены 28 машин, выпущенных в начале XX века, и восемь мотоциклов.

«Центральным экспонатом выставки станет уникальный сохранившийся до наших дней автомобиль — это предельно редкая машина “Руссо-Балт”», — сказал он.

Девятов также обратил внимание, что императорский гараж просуществовал недолго — всего десять лет — так как в марте 1917 года — через несколько дней после Февральской революции — он был превращен в гараж временного правительства.

Выставка обещает быть совершенно уникальной. Собрать такую коллекцию машин и мотоциклов в одном месте — это огромная сложность. Надо отметить, что и частные коллекционеры, и государственные музеи, и музеи Москвы пошли нам навстречу.
Сергей ДевятовОфициальный представитель Федеральной службы охраны

«Пожалуй, из таких знаковых машин там не будет фигурировать только ленинский “Роллс-Ройс”, который хранится в Горках Ленинских», — сказал Девятов.

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В свою очередь, участвовавший в пресс-конференции эксперт по автомобилям Иван Баранцев рассказал, что на момент закрытия императорского гаража в марте 1917 года в нем было 56 автомобилей, из которых 50 были императорскими, что делало его крупнейшим в мире среди гаражей монархов и президентов других стран. В качестве примера эксперт привел сведения о том, что у президента США на тот момент было всего десять машин.

Кроме того, к открытию выставки будет представлена книга «Собственный его императорского величества гараж», в которой будет содержаться большое количество фотографий, а также технической информации об автомобилях гаража.

Выставка автомобилей императорского гаража будет проходить в Сокольниках с 8 по 12 марта.

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