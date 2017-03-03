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15:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Работу полигона ТБО, горевшего под Верхней Пышмой, приостановили

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 3 марта, ИА УралПолит.Ru. Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении деятельности предприятия «Благо-С» на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Красный под Верхней Пышмой.

Источник: УралПолит.ру

В пользу государства для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, взыскано 154 миллиона рублей.

«Прокуратура города в Верхнепышминский городской суд направила исковое заявление к ООО “Благо-С” о прекращении деятельности компании по эксплуатации полигона твердых бытовых отходов на обозначенном земельном участке, проведении рекультивации участка загрязненных земель лесного фонда, граничащего с полигоном, возмещении в пользу бюджета Российской Федерации причиненного ущерба за загрязнение, захламление лесов отходами, бытовым и строительным мусором в размере свыше 154 млн. рублей. Сегодня, 2 марта 2017 года, исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохраннного законодательства, допущенные предприятием, были выявлены в ходе прокурорской проверки. Компанию оштрафовали на 115 тысяч рублей и завели административное дело по статьям КоАП РФ «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на протяжении долгого времени жители поселка жалуются на едкий дым, который распространяется с полигона, загрязнение воздуха и окружающей среды. В середине декабря свалка начала гореть, но представители «Благо-С» заявили, что не в силах ликвидировать возгорание.

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