В уральском вузе ликвидировали Институт физической культуры
В Уральском государственном педагогическом университете реорганизован Институт физической культуры. Соответствующий приказ был подписан ректором вуза Алевтиной Симоновой.
В Уральском государственном педагогическом университете реорганизован Институт физической культуры. Соответствующий приказ был подписан ректором вуза Алевтиной Симоновой.
Информация о реорганизации института, среди выпускников которого призеры Олимпийских игр в Лондоне, Пекине и Сочи, появилась в группе «Подслушано УрГПУ» в соцсети «ВКонтакте».
«Сил нет терпеть это! Речь опять идет о ИФК! Вот только росчерком пера ректора, это уже не институт, а факультет. С завтрашнего дня Института физической культуры нет! Теперь есть только факультет… еще один немаловажный вопрос — это многострадальный УСК (учебно-спортивный комплекс)! Ведь что нам обещал ректор?! В феврале УСК будут реконструировать и начнутся работы по его восстановлению! А теперь вопрос — в каком месте эти обещания сбываются? Максимум, что было сделано — это почищен снег вокруг здания! Значит, Ведь что нам обещал ректор?! Также не могу не поднять тему о должности директора ИФК. Теперь и этой должности нет, а вместе с ней со своего поста смещен и наш Алексей Евгеньевич Терентьев! Теперь он формально будет являться обычным преподавателем факультета! Как же так? Человек которого реально любят и уважают студенты, за его профессионализм и желание сделать Институт только лучше, теперь, по сути, уволен! Ходят слухи, что и факультетом руководить ему тоже не дадут. Мы видим, Ведь что нам обещал ректор?! raquo; — возмущается одна из студенток вуза.
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«Да, действительно, есть такой приказ, согласно которому Институт физической культуры станет факультетом физической культуры. При этом, рабочие места у всех сотрудников сохраняются, студенты продолжают обучение, — на них никакие перемены не отразятся. Единственная перемена, которая произойдет, — факультет физической культуры будет подчиняться напрямую первому
По некоторым данным, реорганизация связана с отсутствием условий для занятий физкультурой. Основной базой для занятий до весны прошлого года был
«Все условия для занятия физической культурой в вузе созданы. На это потрачено достаточно много и ресурсов, и времени. Есть площадки, которые предоставляет вуз — в общежитиях на Карла Либкнехта и проспекте Космонавтов. Они соответствуют требованиям и пригодны для занятий физической культурой.
Добавим также, что по словам студентов вуза,
«Были изменены учебные планы — занятия передвинули, но такого, чтобы был простой, и занятий вообще не было — такого нет. Студентам были предложены альтернативные площадки, было составлено расписание физической культуры, — условия вуз предоставил», — подчеркнули в университете.
Напомним, выпускниками Института физической культуры УрГПУ являются восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, олимпийская чемпионка Игр в Лондоне Анжелика Тиманина, чемпион и рекордсмен мира, призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Данила Изотов и призер Олимпийских игр в Сочи
Добавим, что факультет физического воспитания был создан в тогда еще Свердловском педагогическом институте в 1963 году, в 1997 году он был преобразован в Институт физической культуры. Долгие годы институт являлся единственным высшим педагогическим учреждением в Свердловской области, осуществлявшим подготовку в области физической культуры.