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15:10 (мск), источник: Nakanune.ru

В уральском вузе ликвидировали Институт физической культуры

В Уральском государственном педагогическом университете реорганизован Институт физической культуры. Соответствующий приказ был подписан ректором вуза Алевтиной Симоновой.

Информация о реорганизации института, среди выпускников которого призеры Олимпийских игр в Лондоне, Пекине и Сочи, появилась в группе «Подслушано УрГПУ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сил нет терпеть это! Речь опять идет о ИФК! Вот только росчерком пера ректора, это уже не институт, а факультет. С завтрашнего дня Института физической культуры нет! Теперь есть только факультет… еще один немаловажный вопрос — это многострадальный УСК (учебно-спортивный комплекс)! Ведь что нам обещал ректор?! В феврале УСК будут реконструировать и начнутся работы по его восстановлению! А теперь вопрос — в каком месте эти обещания сбываются? Максимум, что было сделано — это почищен снег вокруг здания! Значит, Ведь что нам обещал ректор?! Также не могу не поднять тему о должности директора ИФК. Теперь и этой должности нет, а вместе с ней со своего поста смещен и наш Алексей Евгеньевич Терентьев! Теперь он формально будет являться обычным преподавателем факультета! Как же так? Человек которого реально любят и уважают студенты, за его профессионализм и желание сделать Институт только лучше, теперь, по сути, уволен! Ходят слухи, что и факультетом руководить ему тоже не дадут. Мы видим, Ведь что нам обещал ректор?! raquo; — возмущается одна из студенток вуза.

В пресс-службе УрГПУ Накануне.RU подтвердили, что Институт действительно реорганизована. Приказ был подписан ректором в феврале.

«Да, действительно, есть такой приказ, согласно которому Институт физической культуры станет факультетом физической культуры. При этом, рабочие места у всех сотрудников сохраняются, студенты продолжают обучение, — на них никакие перемены не отразятся. Единственная перемена, которая произойдет, — факультет физической культуры будет подчиняться напрямую первому проректору-проректору по учебной работе и будет избран новый руководитель учебного подразделения, декан. Все сделано с целью оптимизации», — прокомментировали ситуацию Накануне.RU в вузе.

По некоторым данным, реорганизация связана с отсутствием условий для занятий физкультурой. Основной базой для занятий до весны прошлого года был учебно-спортивный комплекс на проспекте Космонавтов, 26 «а», однако, в настоящее время он находится в аварийном состоянии. Некоторое время вуз арендовал помещения для занятий в спорткомплексах Екатеринбурга, однако это оказалось слишком дорого.

«Все условия для занятия физической культурой в вузе созданы. На это потрачено достаточно много и ресурсов, и времени. Есть площадки, которые предоставляет вуз — в общежитиях на Карла Либкнехта и проспекте Космонавтов. Они соответствуют требованиям и пригодны для занятий физической культурой. Учебно-спортивный комплекс нуждается в ремонте: была проведена экспертиза, которая постановила, что должны быть проведены ремонтные работы — нужно укреплять фундамент. Он укрепляется по проекту при плюсовой температуре, ранее вуз не имел возможности это сделать. Сначала нужно составить проектную документацию, смету, уже направлено письмо-запрос на поддержку финансирования учредителю, — вуз со своей стороны все сделал, сейчас мы ждем ответ, затем будем действовать дальше — объявлять конкурс», — пояснили в пресс-службе УрГПУ.

Добавим также, что по словам студентов вуза, из-за отсутствия условий для занятий физической культурой, практические занятия были отменены в ряде институтов. В частности, это коснулось Института иностранных языков, Института педагогики и психологии детства, Института специального образования.

«Были изменены учебные планы — занятия передвинули, но такого, чтобы был простой, и занятий вообще не было — такого нет. Студентам были предложены альтернативные площадки, было составлено расписание физической культуры, — условия вуз предоставил», — подчеркнули в университете.

Напомним, выпускниками Института физической культуры УрГПУ являются восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, олимпийская чемпионка Игр в Лондоне Анжелика Тиманина, чемпион и рекордсмен мира, призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Данила Изотов и призер Олимпийских игр в Сочи спортсменка-конькобежец Юлия Скокова.

Добавим, что факультет физического воспитания был создан в тогда еще Свердловском педагогическом институте в 1963 году, в 1997 году он был преобразован в Институт физической культуры. Долгие годы институт являлся единственным высшим педагогическим учреждением в Свердловской области, осуществлявшим подготовку в области физической культуры.

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