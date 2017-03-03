В уральском вузе ликвидировали Институт физической культуры

Информация о реорганизации института, среди выпускников которого призеры Олимпийских игр в Лондоне, Пекине и Сочи, появилась в группе «Подслушано УрГПУ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сил нет терпеть это! Речь опять идет о ИФК! Вот только росчерком пера ректора, это уже не институт, а факультет. С завтрашнего дня Института физической культуры нет! Теперь есть только факультет… еще один немаловажный вопрос — это многострадальный УСК (учебно-спортивный комплекс)! Ведь что нам обещал ректор?! В феврале УСК будут реконструировать и начнутся работы по его восстановлению! А теперь вопрос — в каком месте эти обещания сбываются? Максимум, что было сделано — это почищен снег вокруг здания! Значит, Ведь что нам обещал ректор?! Также не могу не поднять тему о должности директора ИФК. Теперь и этой должности нет, а вместе с ней со своего поста смещен и наш Алексей Евгеньевич Терентьев! Теперь он формально будет являться обычным преподавателем факультета! Как же так? Человек которого реально любят и уважают студенты, за его профессионализм и желание сделать Институт только лучше, теперь, по сути, уволен! Ходят слухи, что и факультетом руководить ему тоже не дадут. Мы видим, Ведь что нам обещал ректор?! raquo; — возмущается одна из студенток вуза.

В пресс-службе УрГПУ Накануне.RU подтвердили, что Институт действительно реорганизована. Приказ был подписан ректором в феврале.

«Да, действительно, есть такой приказ, согласно которому Институт физической культуры станет факультетом физической культуры. При этом, рабочие места у всех сотрудников сохраняются, студенты продолжают обучение, — на них никакие перемены не отразятся. Единственная перемена, которая произойдет, — факультет физической культуры будет подчиняться напрямую первому проректору-проректору по учебной работе и будет избран новый руководитель учебного подразделения, декан. Все сделано с целью оптимизации», — прокомментировали ситуацию Накануне.RU в вузе.