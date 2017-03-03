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15:45 (мск), источник: РИАЦ

В регионе выявлены случаи необоснованного роста платы за коммуналку

Волгоградские единороссы провели мониторинг платы за общедомовые нужды, который показал, что многие управляющие компании трактуют закон в свою пользу.

Источник: РИАЦ

В Волгоградской областной думе состоялось расширенное совещание в рамках реализации проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Его участниками стали депутаты, представители профильных ведомств и контролирующих органов.

В ходе совещания были озвучены результаты мониторинга, проходившего в Волгоградской области с 13 по 26 февраля, участниками которого стали более 400 собственников. Данные по волгоградскому региону войдут в итоговый федеральный мониторинг. На основе этого документа будут приняты изменения в законодательство.

— Анкетирование позволило определить управкомпании (УК), допустившие наибольшее количество нарушений, — говорит региональный координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко. — Лидерами антирейтинга стали УК Ворошиловского района, УК «Ренессанс», УК ЭС и УК Тракторозаводского района.

Для всех этих компаний нарушения типичны. Несмотря на изменения федерального законодательства, предписывающие убрать строку ОДН из квитанций за коммунальные услуги, это сделали не все исполнители. Более того, 77% участников мониторинга заявили о росте платы за ОДН в платежном документе за январь 2017 года по сравнению с декабрьскими квитанциями. Дело в том, что управляющие компании по-своему решили трактовать законодательство и начислять плату за ОДН по нормативу даже при имеющихся общедомовых приборах учета.

— Люди провели энергосберегающие мероприятия — установили счетчики, датчики движения, энергосберегающие лампочки, — говорит начальник отдела контроля за порядком начисления платежей Госжилнадзора Волгоградской области Наталья Махунина. — В итоге смогли значительно снизить плату по ОДН, а сейчас получили платежки, где показания их счетчиков не учитываются, а плата за ОДН выросла в 3−5 раз. Сейчас по всем обращениям начались проверки. Предварительно видно, что УК нарушали закон.

Она отметила, что плата за общедомовые нужды начисляется только в том случае, если конструктивные особенности дома позволяют использовать этот ресурс. Во многих домах, к примеру, нет общего водораспределительного ресурса, но УК все равно начисляет плату за эту услугу.

— Наша первоочередная задача — исключить двоякое толкование закона, — заявила в ходе совещания депутат Государственной Думы Анна Кувычко. — Закон должен работать в интересах жителей, поэтому вчера партия «Единая Россия» внесла законопроект, который определяет приоритет показаний общедомовых счетчиков над региональными нормативами. Это позволит обезопасить наших жителей от тех проблем, с которыми они столкнулись в начале этого года.

В течение марта со всеми волгоградскими УК будет проведена работа, и нарушения будут устранены. Об этом заявили в ходе совещания представители городской администрации. Между тем, волгоградские единороссы приняли решение держать вопрос на контроле и аналогичный мониторинг провести после 1 апреля.

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