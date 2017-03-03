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16:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

8 марта лучшую болельщицу Воронежа выберут аплодисментами трибун

Жюри определилось с воронежскими претендентками на звание «Мисс ФНЛ». Пять девушек прошли в финальную стадию местного отбора лучших болельщиц Футбольной национальной лиги.

Конкурс нельзя назвать обычным состязанием, в котором всё решает женская красота. Победительница воронежского конкурса будет определена 8 марта в перерыве футбольного матча «Факел» — «СКА-Хабаровск» по итогам блиц-опроса на знание истории и особенностей ФК «Факел», основанного на итоговой реакции болельщиков «Факела».

Всероссийский финал состоится 22—23 мая в Москве, где выберут самую прекрасную болельщицу. Её ждёт приз в виде путёвки на Кипр на неделю на двоих человек. Победительницы в других номинациях тоже получат ценные призы.

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