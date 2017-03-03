8 марта лучшую болельщицу Воронежа выберут аплодисментами трибун
Жюри определилось с воронежскими претендентками на звание «Мисс ФНЛ». Пять девушек прошли в финальную стадию местного отбора лучших болельщиц Футбольной национальной лиги.
Жюри определилось с воронежскими претендентками на звание «Мисс ФНЛ». Пять девушек прошли в финальную стадию местного отбора лучших болельщиц Футбольной национальной лиги.
Конкурс нельзя назвать обычным состязанием, в котором всё решает женская красота. Победительница воронежского конкурса будет определена 8 марта в перерыве футбольного матча «Факел» — «СКА-Хабаровск» по итогам
Всероссийский финал состоится