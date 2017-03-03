8 марта лучшую болельщицу Воронежа выберут аплодисментами трибун

Конкурс нельзя назвать обычным состязанием, в котором всё решает женская красота. Победительница воронежского конкурса будет определена 8 марта в перерыве футбольного матча «Факел» — «СКА-Хабаровск» по итогам блиц-опроса на знание истории и особенностей ФК «Факел», основанного на итоговой реакции болельщиков «Факела».

Всероссийский финал состоится 22—23 мая в Москве, где выберут самую прекрасную болельщицу. Её ждёт приз в виде путёвки на Кипр на неделю на двоих человек. Победительницы в других номинациях тоже получат ценные призы.