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15:30 (мск), источник: Tengrinews

115-летний юбилей отмечает долгожительница из Костаная

Самой старшей дочери Марпуги аже исполнилось 97 лет, а самой старшей невестке — 93 года.

Источник: Tengrinews

Долгожительнице из Костаная исполнилось 115 лет, сообщает телеканал «Казахстан-Костанай». Марпуга Бекмырзакызы живет в Костанае. Женщина воспитала 12 детей, у нее около 40 внуков, более тридцати правнуков, есть даже пра-правнуки. Самой старшей дочери, которая живет в Усть-Каменогорске, исполнилось 97 лет, а самой старшей невестке — 93 года. На сегодняшний день за пожилой матерью присматривает шестая дочь Жибек, которой исполнилось 70 лет.

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Марпуга Селтеткенова родилась в 1902 году в России, в Курганской области. Из 12 детей две дочки были приемными. Когда мужа Марпуги Селтеткеновой отправили на войну, сама женщина отправилась в трудовую армию, занималась ловлей рыбы в пойме реки Тобол. После этого много лет проработала дояркой, также отлично умела шить.

«На сегодняшний день Марпуга аже способна самостоятельно передвигаться. Само удивительное, что женщина до сих пор не потеряла навыки чтения книг. Через несколько лет ее имя может быть вписано в Книгу рекордов Гиннеса, — отмечает телеканал.

Родные считают, что секрет долголетия Марпуги аже заключается в чистоте сердца.

«Она никогда никому не желала зла. Дает всегда бата, считает, если никому никогда не желать плохого — и тебе не будут желать», — рассказала дочь Жибек Курманова.

Сообщается, что долгожительница до 112 лет читала пятикратный намаз. Она имеет официальные документы о дате и месте рождения. Женщина намерена прожить до 150 лет. Она уверена, что побьет рекорд японки Мисао Окава, которая дожила до 117 лет. Такую уверенность ей придают мысли о том, что мать Марпуги аже прожила до 123 лет.

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