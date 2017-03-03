Угрозу паводка ожидают в 34 населенных пунктах
В Челябинской области готовятся к паводку.
В Челябинской области готовятся к паводку.
В Челябинской области ведется к подготовка к паводку. В связи с обильными осадками прошедшей зимой и увлажненной почвой весенний паводок-2017 ожидается сложным, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Согласно прогнозам и наблюдениям, половодье в Челябинской области обычно приходится на
«Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Сложная затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и городе Троицке», — прокомментировали в МЧС.
В настоящее время спланирован комплекс необходимых практических мероприятий по искусственному ослаблению льда, в том числе проведение взрывных работ, чернения, распиловки. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. Паводковая обстановка в области находится на особом контроле главы региона, областного правительства, экстренных служб.