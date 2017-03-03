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15:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Угрозу паводка ожидают в 34 населенных пунктах

В Челябинской области готовятся к паводку.

В Челябинской области ведется к подготовка к паводку. В связи с обильными осадками прошедшей зимой и увлажненной почвой весенний паводок-2017 ожидается сложным, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Согласно прогнозам и наблюдениям, половодье в Челябинской области обычно приходится на апрель-май, когда происходит таяние снега в горах. Осложнения обстановки возможны в случае осадков.

«Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Сложная затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и городе Троицке», — прокомментировали в МЧС.

В настоящее время спланирован комплекс необходимых практических мероприятий по искусственному ослаблению льда, в том числе проведение взрывных работ, чернения, распиловки. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. Паводковая обстановка в области находится на особом контроле главы региона, областного правительства, экстренных служб.

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