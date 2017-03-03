В Омске скончался известный ученый, завкафедрой ОмГУ Александр Колоколов

Профессор умер после продолжительной болезни, сообщается на сайте ОмГУ, где он преподавал 40 лет.

Александр Александрович был заведующим лабораторией дискретной оптимизации СО РАН, доктором физико-математических наук, профессор, заведующим кафедрой прикладной математики ОмГУ, руководителем рабочей группы по стратегии развития Омска.

Залуженный деятель науки Омской области Александр Колоколов активно занимался общественной деятельностью, организовывал международные конференции и выставки, написал несколько сотен научных публикаций, награжден юбилейной медалью «Омск. 300-летие», грамотами губернатора региона и мэра Омска.

Свои соболезнования родным и близким Александра Колоколова уже выразили администрация Омска и коллектив института математики и информационных технологий.

Прощание состоится 6 марта в 12:00 в фойе 1 корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (пр. Мира 55а). Вынос тела в 14:00.