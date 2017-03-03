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17:01 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородский технический университет им. Алексеева вошел в сто лучших ВУЗов страны

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом.

Нижегородский технический университет им. Алексеева вошел в сотню лучших ВУЗов России. Он занял 76 место, став единственным нижегородским высшим учебным заведением в рейтинге ВУЗов России. Рейтинг подготовлен агентством RAEX (Эксперт РА).

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место традиционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, призерами также стали МФТИ и НИЯУ МИФИ.

В ходе исследования выяснилось, что экономические и управленческие направления продолжают пользоваться высоким спросом у абитуриентов. За обучение в ведущих экономических вузах нужно заплатить в среднем 243 тыс рублей в год. А вот средняя стоимость получения технического образования в два раза ниже — 119 тыс рублей.

Болезненным моментом для вузов следует назвать кадровые сокращения: количество преподавателей на 100 студентов в 2016 году стало на 2% ниже, чем в 2014 году.

Наибольший прогресс вузов заключается в наращивании числа научных публикаций (+43% в расчете на одного сотрудника) и в привлечении зарубежного контингента обучающихся: за год доля иностранных студентов выросла в среднем с 7,4 до 8,3%.

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