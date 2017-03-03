В Казани установлен рекорд аномально теплой температуры воздуха
(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). 2 марта температура воздуха в Казани, согласно показателям, зафиксированным системой АМСГ
(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). 2 марта температура воздуха в Казани, согласно показателям, зафиксированным системой АМСГ
Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Предыдущий температурный рекорд пришелся на 2000 год, когда столбики термометров поднялись до 3,1 градуса тепла.