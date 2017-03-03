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17:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани установлен рекорд аномально теплой температуры воздуха

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). 2 марта температура воздуха в Казани, согласно показателям, зафиксированным системой АМСГ Казань-Сокол, составила 3,8 градуса тепла, став абсолютным рекордом теплой температуры в этот день.

Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Предыдущий температурный рекорд пришелся на 2000 год, когда столбики термометров поднялись до 3,1 градуса тепла.

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