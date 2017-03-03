В апреле водителям тяжеловесных фур придётся объезжать воронежские трассы стороной

Как сообщает сайт «Чернозёмуправтодора», ограничения вводятся для того, чтобы «сохранить дорожное покрытие в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Дорожники подчёркивают, что в весенний период ограничивается движение на тех участках трасс, где прочность покрытия не обеспечивает возможность пропуска тяжёлых автомобилей. Какая именно должна быть нагрузка на ось, пока не сообщается. Сейчас соответствующий проект приказа проходит процедуру оценки.

Напомним, что каждое лето подобные ограничения вводится для тяжеловесных автомобилей при движении по федеральным дорогам с асфальтобетонным покрытием. Если дневная температура воздуха поднимается выше 32 °C, то в такие жаркие дни движение большегрузов разрешается только в период с 22:00 до 10:00.