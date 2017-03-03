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17:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Синоптик: 8 марта в Петербурге будет по-весеннему теплым

К Международному женскому дню погода в Северной столице изменится к лучшему.

Источник: AP 2017

Весенняя погода вернется в Петербург к Международному женскому дню, передает Фонтанка. Ру. Об этом изданию рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

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Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие выходные в Петербурге похолодает. Днем столбик термометра будет колебаться около нуля, а ночью может опуститься до -8 °С. Такая погода будет держаться недолго, и уже на следующей неделе весна даст о себе знать.

«Уже 7-го ждём новый циклон и вынос теплой воздушной массы, — отметил Колесов. — Перспектива на 8 марта довольно хорошая. Там уже ждем потепление».

Синоптики ожидают, что март в текущем году будет на 2−4°С теплее нормы.

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