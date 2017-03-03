В Симферополе на 11 объектах ФЦП стартовали строительные работы

В пятницу по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев, совместно с должностными лицами провели комиссионный выезд на все строительные площадки.

«Сегодня мы посетили 11 строительных площадок — это школы и дошкольные образовательные учреждения. На всех посещенных объектах начаты монтажно-строительные работы», — сообщил Геннадий Бахарев, отметив, что будет периодически лично проверять процесс строительства на объектах федеральной целевой программы.