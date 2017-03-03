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16:52 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе на 11 объектах ФЦП стартовали строительные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Строительно-монтажные работы стартовали на 11 объектах ФЦП в крымской столице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В пятницу по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев, совместно с должностными лицами провели комиссионный выезд на все строительные площадки.

«Сегодня мы посетили 11 строительных площадок — это школы и дошкольные образовательные учреждения. На всех посещенных объектах начаты монтажно-строительные работы», — сообщил Геннадий Бахарев, отметив, что будет периодически лично проверять процесс строительства на объектах федеральной целевой программы.

Глава администрации отметил необходимость установки видеокамер на стройплощадках для осуществления контроля хода работ в режиме онлайн. Кроме того, департаменту административно-технического контроля поручено контролировать культуру ведения строительно-монтажных работ.

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