В Симферополе на 11 объектах ФЦП стартовали строительные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым).
В пятницу по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев, совместно с должностными лицами провели комиссионный выезд на все строительные площадки.
«Сегодня мы посетили 11 строительных площадок — это школы и дошкольные образовательные учреждения. На всех посещенных объектах начаты
Глава администрации отметил необходимость установки видеокамер на стройплощадках для осуществления контроля хода работ в режиме онлайн. Кроме того, департаменту