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17:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Купить роскошный внедорожник за бюджетные деньги кубанским чиновникам помешала прокуратура

Краснодар, 3 марта, KrasnodarMedia. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края посчитали нецелевым использование средств на покупку дорогой машины администрацией муниципального образования Абинского района.

Чиновники намеревались приобрести дорогой внедорожник с дополнительными опциями за 1,6 млн рублей. После предостережения, вынесенного прокуратурой, аукцион на покупку машины был сразу же отменен, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Органами прокуратуры Краснодарского края в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе выявлены нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств.

Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Административно-техническое управление» муниципального образования Абинский район размещена документация электронного аукциона на поставку автомобиля Nissan X-trail, с ценой контракта более 1,6 миллиона рублей.

При этом автомобиль должен был быть оснащен бортовым компьютером, подогревом сидений, светодиодной окантовкой фар, многофункциональным дисплеем на приборной панели, регулировкой водительского сиденья в 6 направлениях и пассажирского — в 4 направлениях, кнопкой запуска двигателя, отделкой руля и рукоятки коробки переключения передач кожей и другими дополнительными опциями, не влияющими на ходовые характеристики автомобиля.

Кроме того, описание объекта закупки в нарушение требований ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ составлено «под конкретный товар» без указания на возможность предоставления его эквивалента, что соответственно могло привести к ограничению конкуренции.

В результате объявления прокуратурой Абинского района предостережения закупка отменена, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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