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17:40 (мск), источник: АиФ Самара

Некоторые жители Самары и Тольятти получат общую квиток за ЖКХ и капремонт

Оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов включили в общую квитанцию за коммунальные услуги.

Некоторые жители Самары и Тольятти получат единый платежный документ с включенным взносом за капремонт, сообщает пресс-служба регионального оператора Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Жильцы 258 многоквартирных домов Приволжского и Солнечного микрорайонов Самары, обслуживаемые управляющей компанией ООО УК «Приволжское ПЖРУ», и 379 МКД Центрального района Тольятти, находящиеся в управлении ООО «Управляющая компания № 3», получат объединенные квитанции за коммунальные услуги и капремонт до 10 марта. Заплатить по счетам жителям этих домов необходимо до 20 марта.

Если взнос за капитальный ремонт за прошедший месяц не будет оплачен до 20 числа текущего месяца, то за каждый день просрочки будут начислять пени, предупреждает Фонд капитального ремонта.

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