Педиатр из Нижнекамска стала лучшим детским врачом России

Награждение состоялось в рамках XVIII Съезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», который был посвящен 90-летию профессиональной ассоциации детских врачей страны.

Гадиля Зигангареева — заслуженный врач Республики Татарстан. Работает в Нижнекамске уже более 50 лет. Она одна из тех, кто стоял у истоков развития педиатрической службы Нижнекамска. Коллеги отмечают ее профессионализм, преданность работе, вежливость, а маленькие пациенты называют ее второй мамой.

Работа Гадили Зигангареевой оценена множеством наград: она лауреат республиканской премии «Врач года — Ак чэчэклэр» 2015 года в номинации «Врач года», неоднократный лауреат премии «Призвание» Управления здравоохранения Нижнекамска, награждена медалью «За трудовую доблесть».

Ее дети продолжают врачебную династию, к слову, врачебный стаж династии составляет 105 лет.