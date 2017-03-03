В Пекине протестировали уникальную сеть мобильного интернета 5G

Экспериментальная сеть технологий мобильной связи заработала в районе Хуайжоу, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации КНР, в работе сети задействованы ведущие китайские и зарубежные предприятия этой сферы.

Именно они обеспечивают нужные условия для тестирования терминалов.

Отмечается, что в реализации проектов китайской опытной сети 5G принимают участие такие компании, как Huawei, Nokia, ZTE, Ericsson, Intel и DTT.

Сеть уже прошла первый этап тестов, в ходе которых проверены техническая осуществимость основных беспроводных сетевых технологий. Сейчас китайские специалисты начали второй этап испытаний.

Китай намерен ввести в коммерческое пользование стандарт связи 5G к 2020 году.