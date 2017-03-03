Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Домодедово изменится в выходные
Изменение расписания связано с ремонтом пути.
Изменение расписания связано с ремонтом пути.
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Расписание движения аэроэкспрессов и электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в аэропорт Домодедово будет скорректировано в предстоящие выходные
«Во время ремонта пригородные электропоезда, курсирующие между Москвой и аэропортом Домодедово, будут следовать по укороченному маршруту Москва — Авиационная. Также из расписания выведены аэроэкспрессы отправлением из Москвы в период с 19:30 до 00:30 мск и отправлением из аэропорта — с 20:30 до 06:00 мск», — отметили в
По словам собеседника агентства, 4 и 5 марта на Павелецком направлении МЖД в рамках работы, предусматривающей развитие железнодорожной инфраструктуры между станцией Авиационная и остановочным пунктом Аэропорт Домодедово, пройдет очередной этап реконструкции железнодорожного участка на станции Космос.
«Железнодорожники соединят существующий путь с новым участком железнодорожного полотна, построенным ранее, протяженность которого составляет 1 км. Этот объем работ запланировано провести с субботы на воскресенье в период технологического “окна” с 20:20 до 06:20 мск, которое специально назначено преимущественно на ночное время. Таким образом, по завершении работ поезда будут следовать по новому пути», — уточнили в
Поэтапная реконструкция перегона станция Авиационная — Аэропорт Домодедово позволит в перспективе увеличить пропускную способность этого участка дороги.