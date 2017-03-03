Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Домодедово изменится в выходные

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Расписание движения аэроэкспрессов и электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в аэропорт Домодедово будет скорректировано в предстоящие выходные из-за работ по развитию путевой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Во время ремонта пригородные электропоезда, курсирующие между Москвой и аэропортом Домодедово, будут следовать по укороченному маршруту Москва — Авиационная. Также из расписания выведены аэроэкспрессы отправлением из Москвы в период с 19:30 до 00:30 мск и отправлением из аэропорта — с 20:30 до 06:00 мск», — отметили в пресс-службе.