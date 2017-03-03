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18:02 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители поселка в Краснодаре жалуются на недобросовестную работу газовщиков

На окраине Краснодара есть уже фактически готовый котлован для рыбы — огромные рытвины и траншеи оставили здесь газовщики.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Мы по кирпичикам и специальным поддонам пробираемся», — рассказывает жительница кубанского села.

По утрам Светлана отправляет дочку-школьницу, словно на другой континент. Кроме портфеля она несет с собой еще три пары обуви. Переобуться нужно в автобусе, иначе водитель не пустит в салон. Автомобилистам по объездным путям приходится буквально гробить машины.

«Нам всю подвеску оборвало. Пробили защиту, 10 тысяч отдали за ремонт», — жалуется местная жительница Светлана Жигарева.

Сложнее всего приходится мамам с новорожденными, живут здесь и дети с ограниченными возможностями, в том числе со слабым зрением.

«Он перейти там не может, там только переплывать надо реально. А если по этой стороне будет идти, он либо ноги сломает, либо в яму упадет», — говорит житель улицы Плодовая Дмитрий Болтунов.

«К сожалению, мы передвигаемся только на коляске. И нет возможности вывести ребенка ни в поликлинику, ни пройти с ним в магазин, нет ни тротуаров, ни освещения», — отмечает жительница улицы Плодовая Наталья Шелеховская.

Проблем не было, пока на улице не стали реконструировать газовые трубы. Траншея с человеческий рост. Но это не военные учения, а вполне мирная жизнь на окраине Краснодара. Люди вынуждены бороться с подрядчиком, который проводит здесь газ, чтобы вернуть единственную дорогу к своим домам.

В единой службе заказчиков пояснили, что работы по обеспечению жителей газом начались по заказу департамента строительства, но их пришлось приостановить, так как неожиданно проект потребовал доработки.

«На данный момент проект находится на пересогласовании в “Горгазе”. Из-за этого у нас проблема», — прокомментировал ведущий специалист единой службы заказчик Евгений Фирсов.

После того, как в проблему вмешались журналисты, яму все-таки закопали. Однако грязь, в которой приходится плавать людям, осталась и, похоже, восстанавливать дорогу в первоначальный вид никто не будет.

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