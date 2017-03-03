Правительство РТ выделило 2 млн рублей для борьбы с незаконной реализацией алкоголя

Материальное стимулирование граждан производится за подтвердившиеся обращения по фактам нарушений в сфере розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции и незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

В 2016 году по обращениям, которые нашли свое подтверждение (а это порядка 33% от общего числа), было выплачено непосредственно заявителям 303 тысячи рублей (с учетом обязательных выплат — более 442 тысяч рублей).

Всего же в 2016 году поступило 625 обращений из 28 муниципальных образований, а за два месяца 2017 года уже 257.

Чтобы поделиться информацией о фактах нарушения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru). После этого в одном из подразделов ГИС «Народный контроль» («Незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции (за исключением розничной продажи)», «Нарушение правил торговли», «Общественное питание») указать информацию о нарушениях с приложением фотографии (наличие фотографии — одно из обязательных требований).

Обращения рассматриваются сотрудниками Госалкогольинспекции РТ. Информация об итогах рассмотрения также размещается в ГИС «Народный контроль».

Размер материального стимулирования составляет одну, две и три тысячи рублей и зависит от тяжести выявленного нарушения и объема алкогольной или спиртосодержащей продукции, изъятых из нелегального оборота.

Выплаты денежных средств осуществляет Госалкогольинспекция РТ перечислением на расчетный (банковский) счет заявителя после оформления заявителем соответствующего заявления, сообщает агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».