Водители выбрали самую разбитую дорогу Воронежской области

Поток машин в сторону Бутурлиновки и Волгоградской области растёт с каждым годом — здесь большегрузы объезжают пробки в Лосево и весовой контроль. А летом эту трассу проклинает, наверное, весь север страны — оттуда тысячи легковушек едут на отдых к морю.

Построенная ещё в 70-х автотрасса не может справиться с современными нагрузками. Рабочие просят водителей ограничивать скорость и предупреждают о выбоинах.

В этом году к ямочному ремонту приступили раньше обычного, чтобы избежать возможных аварий. По словам дорожников, как только потеплеет до +10 градусов, дорогу начнут ремонтировать с помощью битумной эмульсии и щебня.

Владимир Есаков, начальник Воробьёвского участка дорожной организации:

«Запланирован капитальный ремонт порядка 4 километров на данном участке дороги, досталась она нам в неудовлетворительном состоянии, мы прошлый год прикладывали максимум усилий, чтобы устранить все дефекты покрытия и также в этом году».