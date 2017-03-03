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18:53 (мск), источник: РБК

СМИ опубликовали снятое с беспилотника видео освобожденной Пальмиры

В интернете опубликовано видео, на котором показываются кадры освобожденной Пальмиры. Ролик опубликован на сайте видеоагентства RT Ruptly.

Видео снято с борта дрона. Он пролетает над амфитеатром в Пальмире и над другими зданиями комплекса древних построек. На видео также сняты окрестности Пальмиры. ​

Об освобождении Пальмиры 2 марта сообщил президенту России Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу. Правительственная армия Сирии при поддержке российских ВКС завершили операцию по взятию города, отметил он.

Фоторепортаж
Освобожденная ПальмираВооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры.

Ранее, 1 марта, сирийские войска заняли историческую цитадель в Пальмире — замок, который возвышается над западными районами города. После этого на окраинах Пальмиры продолжались бои.

Правительственная армия при поддержке ВКС России начала операцию по освобождению города после того, как она заняла стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры.

За последний год Пальмира была дважды освобождена от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». В марте 2016 года сирийская армия впервые отбила город у террористов, которые удерживали его с мая 2015 года. К концу прошлого года боевики смогли вновь захватить Пальмиру.

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