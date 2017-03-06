Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Британец выжил после удаления девяти органов
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
12:14 (мск), источник: Афиша Daily

«Эта архитектура экономит эмоции»: Анна Броновицкая о судьбе пятиэтажек

Последние две недели снова обсуждают пятиэтажки, от которых Москва планирует полностью избавиться. «Афиша Daily» попросила историка архитектуры Анну Броновицкую рассказать, в чем их ценность и есть ли альтернативы их тотальному истреблению.

Источник: John William Reps/Cornell Fine Arts Library

Анна Броновицкая, историк архитектуры

Автор многочисленных публикаций по архитектуре XX века. Преподаватель Московской архитектурной школы (МАРШ). В 2015 году стала одним из основателей Института модернизма — независимой организации, специализирующейся на изучении архитектуры 1960−1980-х годов.

Что не так с идеей тотального сноса

Окончательное избавление от «хрущевок» и новое строительство на их месте меня смущают. Все эти дома находятся в различном состоянии, имеют отличающиеся конструкции, расположены по-разному. Жильцы одних довольны, других — нет. Снести их все сразу, наверное, не получится, но по факту создаются условия, чтобы снести их все. Практически ни одно здание не защищено законом. Попытка поставить на охрану первый экспериментальный микрорайон № 9 в Черемушках, который был спланирован детально и хорошо сохранился, дала только статус ценного градообразующего фрагмента. Это очень слабая степень защиты, которая позволяет заменить каждый дом и предписывает сохранение только общей планировки.

Читайте также
Блеск и нищета пятиэтажной Москвы

Отвращение к «хрущевкам» связано с накопленной фрустрацией от тяжелого прошлого, которое никак не уйдет. Про пятиэтажки мы привыкли думать, что это маленькое некомфортное жилье, но за счет изменения демографического положения следует поставить о них вопрос заново. Семье из трех поколений в таких квартирах тесно, но одному человеку или паре этого пространства достаточно. Важно понять, что наш комфорт складывается не только из самой квартиры, но и из контекста, и многие районы, застроенные пятиэтажками, относятся к самым комфортным по соотношению застроенных и свободных участков… По тому, как заросли зеленью эти дворы, по плотности населения — особенно по сравнению с новыми районами, где слишком плотно стоят высокие жилые дома.

Возможно, пятиэтажки оказываются не такими экономичными, но более удобными. Можно построить на их месте больше квадратных метров и заселить больше людей, но обязательно следует учитывать и вред, который в этом случае будет причинен городу. Это приведет, например, к появлению колоссального количества строительного мусора — экологии города такая массированная перестройка может нанести урон, несопоставимый ни с средом от промышленности, ни от автомобилей.

Источник: John William Reps/Cornell Fine Arts Library

Почему «хрущевки» — это красиво

Их эстетическая привлекательность заключалась в том, что подобная архитектура не требовала внимания. Сегодня житель мегаполиса испытывает огромную сенсорную нагрузку, но в 1950−60-х люди страдали от переизбытка информации.

Про эти дома говорили, что они просто организуют пространство вокруг своих жителей: такая архитектура проста и нейтральна.

Важно помнить, что подобные нейтральные здания существуют только вместе с ландшафтом и деревьями — в качестве фона. И, чтобы она оставалась актуальна, ландшафт нужно поддерживать.

В чем была ценность первых блочных домов

Вопрос о дешевых решениях для жилья, которые могли бы тиражироваться, ставился еще при Сталине. В 1930-х Андрей Буров вел эксперименты с панельным строительством — тот самый знаменитый «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте стал его результатом «Ажурный дом», он же Дом-аккордеон. Построен в 1940 году по проекту архитекторов А. К. Бурова и Б. Н. Блохина. Во время войны к этим идеям вернулись, когда стало понятно, что города разрушены почти до основания. Потом Советский Союз участвовал в программе «ООН-Хабитат», которая занималась темой восстановления и массового строительства, и строил жилье в странах третьего мира. В СССР всегда следили за зарубежными разработками. Из реализованных у нас примеров интересен район Песчаных улиц около метро «Сокол», где испытывалось строительство из блоков. Да, эти блоки представляли скорее сильно увеличенный кирпич из бетона, но подобными разработками занимались Посохин и Мндоянц, которые в последующие десятилетия стали лидерами московской архитектуры.

Источник: John William Reps/Cornell Fine Arts Library

А Остерман — автор проектов 9-го и 10-го микрорайонов в Черемушках — с 1940-х годов занимался разработкой конструкций и потому быстро смог предложить качественно реализуемые решения. Он проводил много исследований вместе с другими группами архитекторов, которые считали, в частности, сколько шагов человек делает по квартире.

Так же как внешний вид этой архитектуры экономил человеческие эмоции, пространство маленькой квартиры сберегает физические силы.

Человек меньше времени затрачивает на уборку, меньше сил — на перенос вещей. Есть знаменитый сюжет о том, что лестницы в пятиэтажках проектировали, чтобы по ним можно было выносить гробы. Теоретически их можно было сделать еще уже, а мебель поднимать через окна, но мысль о том, что покойников придется выносить через окна, оказалась неприемлема и заставила сделать лестничные проемы все-таки чуть-чуть пошире.

Источник: John William Reps/Cornell Fine Arts Library

Хрущевкам мы обязаны расцвету промышленного дизайна

Мебельная промышленность в СССР никогда толком и не работала — Ильф и Петров пишут про мебельный кризис, который так и не был преодолен. Стулья и кровати кочевали от одной семьи к другой; тем, кому повезло, доставалась дореволюционная мебель; многие заказывали мебель столярам, и только элита имела доступ к распределителям импортной мебели. Параллельно с новыми типами жилья началось проектирование новых объектов интерьера. В микрорайоне № 9 несколько квартир в первом построенном доме было отдано под выставку мебели, где будущие жильцы могли заказать себе понравившиеся товары.

Источник: John William Reps/Cornell Fine Arts Library

Почему в пятиэтажках нет магазинов на первых этажах

На момент строительства дома не могли себе позволить иметь дополнительные функции. От подвалов архитекторы быстро отказались, чтобы ускорить процесс. А рестораны и кафе, которые обычно устраивали в комфортных европейских домах на первых этажах, в советских условиях были неотделимы от крыс и тараканов. Строители думали, что чисто жилая застройка поможет это сдержать. Кроме того, микрорайоны проектировались комплексно — просто не все из них смогли комплексно осуществить. В 9-м районе Черемушек на небольшой площади располагалось два продовольственных магазина, небольшой универмаг, столовая и кафе.

Источник: John William Reps/Cornell Fine Arts Library

Как быть дальше

Состояние любого дома зависит от того, когда его ремонтировали. Пятиэтажки изначально были рассчитаны на определенный срок жизни, но в большинстве из них никогда не было капитального ремонта. Я признаю, что большую их часть надо сносить, но какие-то районы можно было бы оставить: в Восточной Европе и на территории бывшей ГДР накоплен опыт по утеплению, укреплению конструкций, расширению балконов, активации нижних этажей в таких типовых постройках.

Я сама выросла в сталинском доме и очень завидовала моей подружке, которая жила в пятиэтажке — в прекрасно отремонтированной и оборудованной квартире.

Такое решение, конечно же, не может подойти всем семьям. Но если мы говорим о людях, которые живут одни, или о семье в два человека, то вопросы комфорта — насколько там тепло, какая слышимость, водопровод — решаемы.

В публикации использованы фотографии 1964 года американского историка городского планирования Джона Уилльяма Репса из архива Библиотеки изобразительного искусства Корнеллского университета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Два литра воды в день никак не помогут вашей коже
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь