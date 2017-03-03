В Омске трактор завалил снегом детскую площадку, где играли дети
Омичи продолжают жаловаться на уборку снега.
Омичи продолжают жаловаться на уборку снега.
В соцсетях появилось видео, которое сняла омичка во дворе дома № 19 на улице Харьковская. На кадрах видно, как трактор при расчистке территории высыпает снег прямо на детскую площадку. Не смутило тракториста и то, что в это время там играли дети, бросившиеся врассыпную, когда к ним приблизился ковш.
Женщина также рассказывает, что за процессом в это время наблюдал мастер участка от управляющей компании «Сибирский коммунальник».
В соцсетях появились и другие жалобы на качество уборки снега. Так, возле дома № 204/1 по ул. 24-я Северная сотрудники коммунальной службы забаррикадировали снегом несколько припаркованных автомобилей. Жильцы отмечают, что автовладельцы виноваты сами, т.к. предупреждение повесили на всех подъездах за неделю до уборки, — пишут в паблике REGIK55.
У дома № 15а по ул. Лукашевича коммунальщики вывалили снег прямо на «живую изгородь», но при этом очистили пешеходную дорожку, ведущую к остановке общественного транспорта.