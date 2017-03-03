В Омске трактор завалил снегом детскую площадку, где играли дети

В соцсетях появилось видео, которое сняла омичка во дворе дома № 19 на улице Харьковская. На кадрах видно, как трактор при расчистке территории высыпает снег прямо на детскую площадку. Не смутило тракториста и то, что в это время там играли дети, бросившиеся врассыпную, когда к ним приблизился ковш.

Женщина также рассказывает, что за процессом в это время наблюдал мастер участка от управляющей компании «Сибирский коммунальник».