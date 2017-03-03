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22:36 (мск), источник: Sputnik.by

Несанкционированный митинг в защиту Куропат прошел в Минске

Не санкционированную властями города акцию протеста провели прямо у ограды строительной площадки на улице Мирошниченко.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты прошел вечером в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Конфликт вокруг строительства на улице Мирошниченко в Минске разгорелся почти две недели назад: активисты разбили лагерь у стройплощадки и призывали остановить возведение бизнес-центра. На текущей неделе владелец компании-застройщика заявил, что решил не возводить около Куропат бизнес-центр и вывел со стройплощадки всю технику.

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Так называемый общегородской митинг в зашиту Куропат прошел уже после этого заявления застройщика — в пятницу. Десятки людей собрались у забора стройплощадки, где активисты установили палаточный лагерь и развесили плакаты с информацией о месте трагедии.

В начале митинга на нем выступил лидер не зарегистрированной в Беларуси общественной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, который предложил всем исполнить гимп «Магутны божа».

В ходе акции представители оппозиции высказались против строительства «на костях». В конце митинга для собравшихся активистов и местных жителей сыграла белорусская исполнительница Naka — специально для этого у палаточного городка поставили пианино.

Сотрудников правоохранительных органов на мероприятии не было, хоть он и не был санкционирован городскими властями.

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