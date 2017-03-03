Гидромет: на выходных в Беларусь придет настоящее тепло
Синоптики обещают, что в понедельник температура воздуха существенно не изменится, но пойдут дожди.
Синоптики обещают, что в понедельник температура воздуха существенно не изменится, но пойдут дожди.
МИНСК, 3 мар — Sputnik.
По информации белорусских синоптиков, погоду в республике в ближайшие дни будут определять фронты и теплые воздушные массы.
«В субботу ожидается облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, по
Там также сообщили, что в воскресенье 5 марта придут атмосферные фронты с
В понедельник 6 марта ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах на