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22:57 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: на выходных в Беларусь придет настоящее тепло

Синоптики обещают, что в понедельник температура воздуха существенно не изменится, но пойдут дожди.

МИНСК, 3 мар — Sputnik. По-весеннему теплая погода, несмотря на небольшие осадки, ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 4 и 5 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации белорусских синоптиков, погоду в республике в ближайшие дни будут определять фронты и теплые воздушные массы.

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«В субботу ожидается облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, по юго-западу до +14°С», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в воскресенье 5 марта придут атмосферные фронты с юго-запада Европы: ночью по северу Беларуси, а днем — в центральных районах пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха днем составит +6..+13°С, по югу — до +16°С.

В понедельник 6 марта ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах на северо-западе республики — сильные дожди, по северу возможен мокрый снег, максимальная температура воздуха днем составит +6..+7°С, максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, в южных регионах — до +15°С.

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