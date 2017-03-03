Гидромет: на выходных в Беларусь придет настоящее тепло

МИНСК, 3 мар — Sputnik. По-весеннему теплая погода, несмотря на небольшие осадки, ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 4 и 5 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации белорусских синоптиков, погоду в республике в ближайшие дни будут определять фронты и теплые воздушные массы.