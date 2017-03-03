В Башкирии прокуратура запретила проводить рыболовный фестиваль

В документах прокуратуры уточняется, что таким образом надзорное ведомство предотвратило нарушение экологического законодательства.

Дело в том, что первоначально руководство Национального парка Башкирия запланировало провести 5 марта на своей территории массовый рыболовный фестиваль, опубликовав об этом объявление на своем сайте. Однако при этом организаторы фестиваля совершенно упустили из внимания тот факт, что рыбалка на территории Нугушского водохранилища запрещена.

Кроме того, Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» вообще запрещает в национальных парках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе.

Природоохранный прокурор счел необходимым запретить директору ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого место проведения фестиваля изменили, перенеся его к расположенному неподалеку Теплому озеру.