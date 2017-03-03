Прогноз погоды в Украине на выходные: исчезнет ли весеннее тепло
4 и 5 марта будут солнечными во всех областях Украины. Теплее всего будет в субботу на западе — +12.. +16 градусов.
4 и 5 марта будут солнечными во всех областях Украины. Теплее всего будет в субботу на западе — +12.. +16 градусов.
Прогноз погоды обнародовал Украинский гидрометцентр.
Суббота, 4 марта. +12.. +16 градусов в западных областях, на юге до +13, +12.. +11. +12.. +10. +12.. +2 градуса.
Воскресенье, 5 марта. Центральные, +12.. +14 градусами тепла. На несколько градусов холоднее будет в Одесской и Запорожской области. +12.. +4, однако на востоке и
Также предлагаем узнать прогноз погоды в Украине на весь март. К слову, зима даст еще о себе напомнить: возможно похолодание до 0 градусов.