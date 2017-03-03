В Калининграде обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Рабочие обнаружили неразорвавшуюся 250-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в ходе строительных работ в Калининграде вблизи одной из главных городских магистралей и жилых домов. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по региону.

«Мощная авиабомба военной поры обнаружена в районе улицы А. Невского — одной из центральных автомагистралей города. На сверхопасную находку наткнулись рабочие при проведении земляных работ на стройплощадке», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники специализированной фирмы «Форпост Балтики плюс», которые имеют лицензию на работу с такими боеприпасами, установили, что в земле находится фугасная авиационная бомба ФАБ-250. Почти двухметровый боеприпас, начиненный 120 килограммами взрывчатого вещества, имеет зону поражения в радиусе полутора километров, уточнил корреспонденту ТАСС представитель фирмы Александр Векшин. Он добавил, что бомба находится на расстоянии немногим более 100 метров от оживленной магистрали.