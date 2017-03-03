В Калининграде обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
Место находки взято под охрану.
Место находки взято под охрану.
КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Рабочие обнаружили неразорвавшуюся 250-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в ходе строительных работ в Калининграде вблизи одной из главных городских магистралей и жилых домов. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по региону.
«Мощная авиабомба военной поры обнаружена в районе улицы А. Невского — одной из центральных автомагистралей города. На сверхопасную находку наткнулись рабочие при проведении земляных работ на стройплощадке», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники специализированной фирмы «Форпост Балтики плюс», которые имеют лицензию на работу с такими боеприпасами, установили, что в земле находится фугасная авиационная бомба ФАБ-250. Почти двухметровый боеприпас, начиненный 120 килограммами взрывчатого вещества, имеет зону поражения в радиусе полутора километров, уточнил корреспонденту ТАСС представитель фирмы Александр Векшин. Он добавил, что бомба находится на расстоянии немногим более 100 метров от оживленной магистрали.
Принято решение вывозить бомбу на военный полигон для уничтожения в понедельник, 6 марта
В целях обеспечения безопасности населения место опасной находки оградили, установили круглосуточную полицейскую охрану, все работы на стройплощадке прекращены, добавил собеседник.