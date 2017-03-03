Военные США проверили 38-ю бригаду ВДВ в Бресте
Инспекционная группа не обнаружила нарушений в бригаде вооружений, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе.
Инспекционная группа не обнаружила нарушений в бригаде вооружений, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе.
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Представители вооруженных сил США в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе провели инспекцию 38-й отдельной гвардейской
Американские военные посещали бригаду с инспекцией с 27 февраля по 2 марта: проверялись ограничения, установленные положениями ДОВСЕ.
«В ходе инспекции было подтверждено соответствие наличия на проинспектированном объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству», — сказали в Минобороны.
Там также сообщили, что в состав инспекционной группы входили восемь американских военных инспекторов, а также военный представитель Люксембурга.