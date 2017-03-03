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3 марта, источник: РИА Новости

Шварценеггер покинул телешоу, в котором он сменил Трампа

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Актер Арнольд Шварценеггер перестанет быть ведущим шоу «Кандидат», в котором он сменил в качестве телеведущего Дональда Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на адвоката Шварценеггера.

Источник: РИА Новости

Точные причины отставки не называются. Последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами и терял рекламодателей, уточняет канал.

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Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Шварценеггера на месте ведущего, тот не оставался в долгу.

В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал «молиться за Арнольда», потому что рейтинги шоу «улетели в трубу». Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работами, «чтобы люди наконец-то могли спать спокойно».

Трамп до избрания президентом США был известен прежде всего как бизнесмен и шоумен.

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