Шварценеггер покинул телешоу, в котором он сменил Трампа

Точные причины отставки не называются. Последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами и терял рекламодателей, уточняет канал.

Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Шварценеггера на месте ведущего, тот не оставался в долгу.

В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал «молиться за Арнольда», потому что рейтинги шоу «улетели в трубу». Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работами, «чтобы люди наконец-то могли спать спокойно».

Трамп до избрания президентом США был известен прежде всего как бизнесмен и шоумен.