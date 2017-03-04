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00:40 (мск), источник: Интерфакс

«Аэроэкспресс» 4—5 марта отменил ряд рейсов в «Домодедово»

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — ООО «Аэроэкспресс» в связи с проведением ремонтных работ на ветке в столичный аэропорт «Домодедово» в ночь с 4 на 5 марта отменило ряд вечерних, ночных и утренних рейсов на этом направлении.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации на сайте перевозчика, речь идет об электричках, отправляющихся в 19:30, в 20:00, в 20:30, в 21:00, в 21:30, в 22:00, в 22:30, в 23:00, в 23:30, в 0:00 и в 0:30 МСК с Павелецкого вокзала, и в 20:30, в 21:00, в 21:30, в 22:00, в 22:30, 23:00, в 23:30, в 0:00, в 6:00 и в 6:30 МСК — в обратном направлении.

Московская железная дорога ОАО «РЖД» в свою очередь уточняет, что 4 и 5 марта на павелецком направлении будет проведен очередной этап реконструкции участка ветки на станции Космос — в рамках проекта по развитию инфраструктуры между станцией Авиационная и остановочным пунктом в аэропорту.

«Железнодорожники соединят существующий путь с новым участком, построенным ранее (протяженностью 1 км — ИФ). Этот объем работ запланировано провести с субботы на воскресенье в период технологического “окна” с 20:20 до 6:20 МСК. По завершении поезда будут следовать по новому пути», — отмечает МЖД, добавляя, что реконструкция линии позволит в перспективе увеличить пропускную способность участка в «Домодедово».

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