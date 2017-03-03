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01:29 (мск), источник: РБК

Кристина Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине

Концерты певицы Кристины Орбакайте были отменены на Украине по настоянию организаторов из-за «невозможности обеспечения безопасности» в ходе мероприятий коллектива российской исполнительницы, а также ее зрителей, сообщила певица на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

По информации Орбакайте, с подобными неудобствами она и ее украинские поклонники столкнулись в связи с проведением в Киеве конкурса Евровидение.

«Концерты переносятся на осень», — также отметила исполнительница, добавив, что «все билеты действительны».

Об отмене запланированного на 6 марта в Киеве концерта Орбакайте стало известно ранее, 3 марта. Как сообщалось на сайте Национального дворца искусств «Украина», такое решение организаторы приняли в связи с «общим общественным возмущением» из-за концертов артистов, «творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией».

По информации украинского телеканала «24», стоимость билетов на отмененный в столице Украины концерт достигала 2750 гривен (порядка $100). «Почти все они были выкуплены», уточняло издание.

Комментарии
1
Свин .
дико талантливое чучело никому не нужно - без мамы она бы дальше сельских подмостков не двинулась - хоть на этой волне о себе напоминает
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