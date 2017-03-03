Кристина Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине
Концерты певицы Кристины Орбакайте были отменены на Украине по настоянию организаторов
Концерты певицы Кристины Орбакайте были отменены на Украине по настоянию организаторов
По информации Орбакайте, с подобными неудобствами она и ее украинские поклонники столкнулись в связи с проведением в Киеве конкурса Евровидение.
«Концерты переносятся на осень», — также отметила исполнительница, добавив, что «все билеты действительны».
Об отмене запланированного на 6 марта в Киеве концерта Орбакайте стало известно ранее, 3 марта. Как сообщалось на сайте Национального дворца искусств «Украина», такое решение организаторы приняли в связи с «общим общественным возмущением»
По информации украинского телеканала «24», стоимость билетов на отмененный в столице Украины концерт достигала 2750 гривен (порядка $100). «Почти все они были выкуплены», уточняло издание.