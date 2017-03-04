Мальчик из Приморья покорил Диму Билана песней Aerosmith на шоу «Голос. Дети»

Владивосток, 4 марта, PrimaMedia.

Певец Дима Билан, являющийся одним из трех наставников в четвертом сезоне телешоу «Голос. Дети», выбрал себе в ученики 13-летнего исполнителя из Дальнегорска Приморского края. В последнем выпуске программы во время слепого прослушивания музыкант повернулся к Федору Хвастову, певшему песню группы Aerosmith, сообщает ИА PrimaMedia.

Выпуск шоу с участием мальчика из Приморья вышел на «Первом канале» 3 марта, Федор Хвастов выбрал для исполнения песню Aerosmith «Amazing». В конце номера к сцене повернулся Дима Билан.

— Ну расскажи, как тебя зовут, откуда ты? — спросил певец, повернувшись.

— Меня зовут Федор Хвастов, мне 13 лет, и я приехал из города Дальнегорска в Приморском крае, — ответил юный исполнитель.

— Уже закончилась мутация? — поинтересовался Билан о «ломке» голоса.

— Нет, у меня еще нет мутации, — ответил Федор.

— А знаете, что я заметил? Что у парня очень фирменное звукоизвлечение, — отметил другой наставник Валерий Меладзе. — Когда он чуть-чуть заматереет, голос станет более глубоким, и нам нечему тебя будет учить, — обратился он к Федору.

В интервью репортеру V Кириллу Скрипнику юный приморец признался, что если бы все трое судей повернулись к нему, он бы все равно пошел к Диме Билану:

— Мне нравится, как он поет, и все говорили, что мне нужно попасть именно к Билану. Так и получилось.

Также Федор рассказал, что решил включить в свой репертуар песню Aerosmith после конкурса в Сочи, и что его любимые занятия — прогулки с друзьями и игра на скрипке. В Дальнегорске он учится в детской школе искусств.

Напомним, шоу «Голос. Дети» — детская версия нашумевшего телепроекта «Голос» на «Первом канале». По словам организаторов, отличие этого шоу от привычных вокальных конкурсов и конкурсов по поиску музыкальных талантов в том, что на нем выступают лучшие голоса России. В четвертом сезоне наставниками проекта стали Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Ведущие шоу — Дмитрий Нагиев и Светлана Зейналова.