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09:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокский «Арбат» утопает под горами грязного снега

Популярная у туристов и горожан пешеходная улица в центре города по весне оказалась нечищеной.

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10
фотографий
10
фотографий

Владивосток, 4 марта, PrimaMedia.

Еще одной проблемой вечно запаркованного владивостокского «Арбата» — пешеходного участка улицы Адмирала Фокина — по весне оказался не убираемый снег. Грязно-белые горы портят «лицо» центра приморской столицы и мешают прохожим, сообщает ИА PrimaMedia.

Участок Адмирала Фокина между улицами Алеутская и Пограничная является одним из самых излюбленных мест для прогулок как среди самих владивостокцев, так и среди туристов. Однако «визитная карточка» центра города оказалась не в лучшем состоянии с наступлением весны. Потепление в конце февраля — начале марта подплавило снег, сложенный на улице в большие сугробы. В результате они не только портят внешний облик «Арбата», но и мешают пешеходам, которые теперь вынуждены лавировать не только между машинами, но и горами грязного снега.

Напомним, пешеходной часть улицы Адмирала Фокина стала в 2002 году, после того как были снесены занимавшие ее торговые киоски. «Торговая» превратилась в «Арбат». Место для променада, с которого открывается панорама на Амурский залив, облагородили — установили фонтаны с подсветкой и скамейки, разбили клумбы с цветами и деревьями, замостили.

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