«Лучшего предпринимателя города» выберут в Хабаровске

Хабаровск, 4 марта, AmurMedia.

Конкурс, наградой за победу в котором станет звание «Лучшего предпринимателя города», в 16-й раз пройдет в Хабаровске. Состязание проводится в рамках муниципальной программы, призванной помочь развитию малого и среднего предпринимательства в краевой столице, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Соревнования среди представителей бизнеса пройдут в дальневосточной столице в 16-й раз, а оцениваться будут итоги работы за 2016 год. Конкурс будет проходить по нескольким номинациям, среди которых «Лучший молодой предприниматель», «Деловая женщина» и другие. Комиссия будет учитывать производственные, финансово-экономические показатели деятельности предприятий и их руководителей, вклад коммерсантов в социально-экономическое развитие города и участие в решении социальных проблем. Одним из главных критериев конкурсного отбора станут показатели налоговых платежей, средней заработной платы и количество вновь созданных рабочих мест.

Заявки на участие принимаются с 15 марта по 20 апреля. Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте администрации города Хабаровска www.khabarovskadm.ru в разделе «Управление экономического развития», подраздел «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». По вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться в отдел развития предпринимательства управления экономического развития городской администрации по телефонам: 41−98−48, 41−94−41, электронная почта: matveeva@khabarovskadm.ru, а также в комитеты администрации города Хабаровска по управлению районами города:

Центральный: ул. Фрунзе, 60, тел.: 40−89−47, 42−12−58;.

Железнодорожный: пер. Ленинградский, 13а, тел.: 31−15−29, 31−57−97;.

Индустриальный: ул. Краснореченская, 87, тел.: 40−90−02, 40−90−07;.

Кировский: ул. Орджоникидзе, тел.: 41−95−21, 41−95−23;.

Краснофлотский: ул. Руднева, 43, тел.: 79−07−38, 79−07−49.