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09:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Анита Цой назвала «Труд» сараем после концерта в Иркутске

Российская певица отметила, что Дворцу спорта недостает нормальных стульев и хорошей акустики.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российская певица Анита Цой назвала ДС «Труд» сараем на пресс-конференции после своего выступления в Иркутске накануне, 3 марта. Она отметила, что залу не хватает нормальных стульев и хорошей акустики. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Сердце кровью обливалось. Я когда зашла сегодня в зал, я закричала. Созвала всех и сказала, это что за позор! Это что за сарай! Простите… Я говорю как есть. Иркутск-город куда приезжают иностранцы, где съезжаются столько знаковых людей и компаний крутых работает. Это себя не уважать, в таком зале выступать! Артисты приехали уехали, но зритель— человек, который приобретает билеты на спектакли… Ну что, тяжело купить, найти деньги на вот эту 1 тысячу стульев?! Понятно, что это баскетбольная площадка, но нормальные стулья, не вот это вот рванье страшное, ну хотя бы из ткани. Нормальные стулья купить— поверьте это недорого. Или хотя бы немножечко акустику сделать. Плиты повесить определенного формата-это тоже недорого. Это просто нужно чтобы сели власти, комитет культуры, по туризму, спорту, тот, кому принадлежит это помещение и просто немножко его хотя бы облагородили. Я обязательно буду писать об этом в интернете, напишу губернатору, мэру. Это позор города Иркутска! Зал неплохой, но его нужно немножко доделать», — сказала Анита Цой.

Она также поблагодарила зрителей за атмосферу на концерте и отметила, что иркутские зрители самые лучшие.

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